Belen e Stefano, la prima vacanza insieme con la famiglia al completo è dolcissima (Di domenica 12 giugno 2022) Stefano e Belen sono tornati insieme, non ne parlano, non si mostrano in coppia nella stessa foto ma tra le storie di Instagram ci sono le stesse immagini. E’ la loro prima vacanza insieme con la famiglia al completo. Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno ritrovato il loro amore e sono solo alla ricerca della serenità, quella che offre anche una vacanza in quattro con i pranzi e le cene da preparare. E’ un primo piatto di pasta al pomodoro che attira subito l’attenzione, lo pubblica prima Stefano De Martino, poi Belen rivela che l’ha cucinato lei. A cena pomodori, olive, patate, pollo, la tavola apparecchiata all’aperto in un bellissimo giardino ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 12 giugno 2022)sono tornati, non ne parlano, non si mostrano in coppia nella stessa foto ma tra le storie di Instagram ci sono le stesse immagini. E’ la lorocon laalDe Martino eRodriguez hanno ritrovato il loro amore e sono solo alla ricerca della serenità, quella che offre anche unain quattro con i pranzi e le cene da preparare. E’ un primo piatto di pasta al pomodoro che attira subito l’attenzione, lo pubblicaDe Martino, poirivela che l’ha cucinato lei. A cena pomodori, olive, patate, pollo, la tavola apparecchiata all’aperto in un bellissimo giardino ...

Pubblicità

Novella_2000 : È di nuovo crisi tra Belen e Stefano? Lui fa serata in discoteca, lei scrive una storia sospetta - VanityFairIt : Il conduttore tv per la prima volta si cimenta nella recitazione con la commedia Il giorno più bello, ora in sala.… - andreastoolbox : #Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi? Il rumor - infoitcultura : Belen e Stefano De Martino, vita da coppia: arriva la prova che cancella ogni dubbio - zazoomblog : Stefano De Martino e Belen è ancora crisi. “L’ha tradita di nuovo ecco con chi”. Il post spiega tutto - #Stefano… -