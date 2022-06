“Beccata con lui”. Michelle Hunziker, le foto non mentono: succede dopo la fine di Striscia la Notizia (Di domenica 12 giugno 2022) Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ancora insieme. La conduttrice ieri, sabato 11 giugno, era impegnata con Gerry Scotti nell’ultima puntata di Striscia La Notizia. Il popolare tiggì satirico ha raggiunto quota 34 edizioni e a settembre riprenderà con la 35esima. Si tratta di uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico e anche con la coppia Hunziker-Scotti gli ascolti sono stati ottimi con punte di 5 milioni di spettatori e 20% di share. Le puntate di Striscia La Notizia, in ogni caso, sono registrate e allora ecco che Michelle Hunziker proprio nella giornata di ieri è stata pizzicata in Sardegna. Qui non era sola, ma in compagnia di un uomo. Come sapete Michelle e Tomaso Trussardi si sono separati. Tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 giugno 2022)e Giovanni Angiolini ancora insieme. La conduttrice ieri, sabato 11 giugno, era impegnata con Gerry Scotti nell’ultima puntata diLa. Il popolare tiggì satirico ha raggiunto quota 34 edizioni e a settembre riprenderà con la 35esima. Si tratta di uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico e anche con la coppia-Scotti gli ascolti sono stati ottimi con punte di 5 milioni di spettatori e 20% di share. Le puntate diLa, in ogni caso, sono registrate e allora ecco cheproprio nella giornata di ieri è stata pizzicata in Sardegna. Qui non era sola, ma in compagnia di un uomo. Come sapetee Tomaso Trussardi si sono separati. Tra ...

