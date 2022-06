Beach volley, Mondiali Roma 2022: tutto facile per Nicolai/Cottafava, battuti Surin/Nakprakhong (Di domenica 12 giugno 2022) tutto facile per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nel loro secondo match ai Mondiali di Roma 2022. La coppia azzurra ha sconfitto i thailandesi Surin/Nakprakhong in due set con il punteggio di 21-10 21-10. Due parziali dominati dagli italiani, chiusi entrambi con undici punti di vantaggio e senza nessun rischio. Gli azzurri sono in testa alla classifica a quota 4 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022)per Paoloe Samuelenel loro secondo match aidi. La coppia azzurra ha sconfitto i thailandesiin due set con il punteggio di 21-10 21-10. Due parziali dominati dagli italiani, chiusi entrambi con undici punti di vantaggio e senza nessun rischio. Gli azzurri sono in testa alla classifica a quota 4 punti. SportFace.

