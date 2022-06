Beach Volley, Mondiale Roma 2022. Benzi/Bonifazi illuminano la domenica azzurra! (Di domenica 12 giugno 2022) Carlo Bonifazi e Davide Benzi accendono l’atmosfera un po’ mesta della domenica azzurra e regalano all’Italia la prima vittoria di giornata. Un successo netto e meritato quello della esperta coppia Romano/genovese, allenata da Gianni Mascagna, contro i giovani cileni Aravena/Droguett che quest’anno avevano stupito tutti disputando la finale di Tlaxcala in Messico nel torneo di esordio. Un primo set combattutissimo nel quale gli azzurri si sono trovati prima a rincorrere e poi a gestire un buon vantaggio nella parte finale, chiudendo a loro favore con il punteggio di 21-18. Il muro di Bonifazi e le difese di Benzi hanno messo in difficoltà fin dall’inizio la coppia cilena anche nel secondo set. Gli azzurri si sono trovati avanti 10-7 e 15-10, gestendo il punteggio fino al 21-15 che ha ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Carloe Davideaccendono l’atmosfera un po’ mesta dellaazzurra e regalano all’Italia la prima vittoria di giornata. Un successo netto e meritato quello della esperta coppiano/genovese, allenata da Gianni Mascagna, contro i giovani cileni Aravena/Droguett che quest’anno avevano stupito tutti disputando la finale di Tlaxcala in Messico nel torneo di esordio. Un primo set combattutissimo nel quale gli azzurri si sono trovati prima a rincorrere e poi a gestire un buon vantaggio nella parte finale, chiudendo a loro favore con il punteggio di 21-18. Il muro die le difese dihanno messo in difficoltà fin dall’inizio la coppia cilena anche nel secondo set. Gli azzurri si sono trovati avanti 10-7 e 15-10, gestendo il punteggio fino al 21-15 che ha ...

