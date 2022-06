Bayern Monaco, presto una nuova offerta per Mané: c’è grande fiducia (Di domenica 12 giugno 2022) presto il Bayern Monaco presenterà una nuova offerta per Sadio Mané. grande fiducia tra i bavaresi nella chiusura della trattativa Come riferito da Fabrizio Romano il Bayern Monaco è sempre più convinto di riuscire a chiudere l’acquisto di Sadio Mané. Con l’arrivo ormai certo di Nunez al Liverpool, l’esterno è in uscita e a giorni verrà presentata l’offerta d’acquisto ufficiale. Con il senegalese, invece, ci sarebbe già l’intesa sul contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022)ilpresenterà unaper Sadiotra i bavaresi nella chiusura della trattativa Come riferito da Fabrizio Romano ilè sempre più convinto di riuscire a chiudere l’acquisto di Sadio. Con l’arrivo ormai certo di Nunez al Liverpool, l’esterno è in uscita e a giorni verrà presentata l’d’acquisto ufficiale. Con il senegalese, invece, ci sarebbe già l’intesa sul contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : I dettagli dell'offerta del #BayernMonaco per #Mane ?? - zazoomblog : Bayern Monaco Sabitzer in uscita: bastano 15 milioni per l’austriaco - #Bayern #Monaco #Sabitzer #uscita: - CalcioNews24 : Sabitzer potrebbe presto salutare il #BayernMonaco ?? - sassuolonews : Sassuolo Bayern Monaco Femminile: amichevole di lusso al Ricci in estate - AntonioParr8 : Sassuolo Bayern Monaco Femminile: amichevole di lusso al Ricci in estate -