Basket, Finale Scudetto 2022: l’Olimpia Milano batte 94-82 la Virtus Bologna e guida la serie 2-1 (Di domenica 12 giugno 2022) E’ l’Armani Exchange ad aggiudicarsi gara-3 delle Finali Scudetto. I meneghini battono per 94-82 la Virtus Bologna portandosi avanti per 2-1 nella serie. Si rimane al Forum anche per gara-4 in programma tra 48 ore, dove la squadra di Ettore Messina proverà ad andare sul 3-1 per presentarsi a Bologna col primo match-ball a disposizione. Top scorer per I padroni di casa Nicolò Melli con 22 punti, insieme a 19 punti di Shavon Shields. Ai bianconeri, che hanno resistito per tre quarti cedendo alla distanza, non sono bastati i 18 punti di uno scatenato Daniel Hackett. Parte subito forte l’Armani Exchange grazie a Shavon Shields e Gigi Datome (7-4), con la Virtus Bologna che si affida ai canestri pesanti di Milos Teodosic (10-7). I padroni di casa riprendono due possessi ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) E’ l’Armani Exchange ad aggiudicarsi gara-3 delle Finali. I meneghini battono per 94-82 laportandosi avanti per 2-1 nella. Si rimane al Forum anche per gara-4 in programma tra 48 ore, dove la squadra di Ettore Messina proverà ad andare sul 3-1 per presentarsi acol primo match-ball a disposizione. Top scorer per I padroni di casa Nicolò Melli con 22 punti, insieme a 19 punti di Shavon Shields. Ai bianconeri, che hanno resistito per tre quarti cedendo alla distanza, non sono bastati i 18 punti di uno scatenato Daniel Hackett. Parte subito forte l’Armani Exchange grazie a Shavon Shields e Gigi Datome (7-4), con lache si affida ai canestri pesanti di Milos Teodosic (10-7). I padroni di casa riprendono due possessi ...

