Bandito il narcisismo | “Con noi ha vinto l' ecosistema” | dicono le tre vincitrici del Premio Terres de Femmes

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 giugno 2022) Sofia Bonicalza, 23 anni, creatrice del progetto Care4Seals; Ivana Appolloni, 49 anni, direttrice generale Gomitolo Rosa Onlus; Emanuela Evangelista, 54 anni, presidente Amazônia Onlus: ecco le tredelde, istituito della Fondazione francese Yves Rocher per sostenere progetti di imprenditoria femminile in campo etico, ambientale e sociale. Un programma che sostiene finanziariamente da 21 anni, in 50 Paesi, progetti di imprenditoria femminile in campo etico, ambientale e sociale, premiando sino a ora 500 donne. Leggi anche › Yves Rocher e la nuova edizione Terre dea sostegno della Terra La foca monaca perduta Sofia Bonicalza. «È come se l’avessi sempre ...