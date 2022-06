Avete mai visto la casa da sogno di Antonella Clerici? Un vero e proprio paradiso: le immagini (Di domenica 12 giugno 2022) La conduttrice ha scelto una location da sogno in cui vivere. E voi, l’Avete mai vista? E’ un paradiso nel verde Durante la conduzione dei suoi programmi televisivi, Antonella Clerici ha sempre dichiarato come la forza del nostro paese stia nella provincia. E la sua scelta di vita ne è stata la conferma. La conduttrice, infatti, ha deciso di abbandonare il caos della città per trasferirsi in una casa immersa nel bosco e situata ad Arquata Scrivia, nella provincia di Alessandria. Un vero e proprio rifugio nella natura, realizzato interamente in legno e con delle vetrate che fanno godere di una vista mozzafiato nella natura. Avete mai visto la casa di Antonella ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 12 giugno 2022) La conduttrice ha scelto una location dain cui vivere. E voi, l’mai vista? E’ unnel verde Durante la conduzione dei suoi programmi televisivi,ha sempre dichiarato come la forza del nostro paese stia nella provincia. E la sua scelta di vita ne è stata la conferma. La conduttrice, infatti, ha deciso di abbandonare il caos della città per trasferirsi in unaimmersa nel bosco e situata ad Arquata Scrivia, nella provincia di Alessandria. Unrifugio nella natura, realizzato interamente in legno e con delle vetrate che fanno godere di una vista mozzafiato nella natura.mailadi...

