Atp Stoccarda 2022 | Berrettini vince torneo | Murray ko in finale

(Adnkronos) – Matteo Berrettini, 26 anni, vince sull'erba il torneo Atp di Stoccarda 2022. L'azzurro, numero 2 del tabellone, in finale batte lo scozzese Andy Murray per 6-4, 5-7, 6-3. Berrettini, che mette a segno 19 ace, conquista il sesto titolo della carriera aggiudicandosi un match equilibrato, nel quale Murray deve fare i conti con problemi fisici che nel terzo set rendono necessario l'intervento del fisioterapista.

