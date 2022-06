Atletica | Sintayehu Vissa campionessa NCAA dei 1500 metri!

Leggi su oasport

(Di domenica 12 giugno 2022) Grande exploit diai Campionati. La rassegna universitaria a stelle e strisce disputata in quel di Eguene, sede dei prossimi Mondiali, incorona la 25enne friulana sulla distanza deicon il tempo di 4:09.42. Seconda la padrona di casa Micaela Degenero in 4:09.62. Perfetta la condotta di gara della mezzofondista tricolore, in totale controllo dall’inizio alla fine e brava a sopperire al rientro della diretta rivale. Trattasi di un bel riscatto per, battuta proprio da Degenero sul miglio nei Campionatiindoor dello scorso inverno a Fayetteville. La ragazza nata in Etiopia e cresciuta a Pozzecco di Bertiolo, in provincia di Udine, studia negli Stati Uniti presso l’Università del Mississippi ed è stata in grado di far segnare un 4:08.72 questa primavera ...