Atletica | meeting Sollentuna 2022 | Ludovica Cavalli migliora nei 1500 metri

Leggi su sportface

(Di domenica 12 giugno 2022) E’ terminato ildi, in Svezia, doveè riuscita arsi neifacendo registrare il tempo di 4:05.79 e piazzandosi al quarto posto. Ora le italiane in possesso dello standard per i prossimi Europei di Monaco di Baviera, fissato a 4:06.00, diventano quattro: Gaia Sabbatini (4:01.93), Elena Bellò (4:05.09), Federica Del Buono (4:05.58) e proprio. A vincere la gara è stata la romena Claudia Bobocea (4:04.89) nei confronti della messicana Laura Galvan (4:04.98) e della belga Elise Vanderelst (4:05.59), campionessa europea indoor in carica.si è mostrata visibilmente emozionata dopo la gara: “Mi sono detta di andare avanti per cercare il tempo, ...