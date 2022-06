Atletica | fiocco rosa per l’azzurra Pedroso | è nata Krishna

(Di domenica 12 giugno 2022)per Yadisleidy. Nella giordi sabato 11 giugno, la primatista italiana dei 400 ostacoli ha dato alla luce la piccola Khrishna. Grande gioia per l’atleta dell’Aeronautica e il suo compagno Norge Sotomayor, ostacolista cubano oro mondiale U18 dei 400 ostacoli a Bressanone nel 2009.ha partecipato ad undici grandi eventi in azzurro, fra cui le Olimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020 e tre edizioni dei Mondiali., che si allena dal gennaio 2021 a Formia con Daniel Buttari, ha stabilito il record italiano dei 400 metri ostacoli a Shanghai nel 2013 con il crono di 54?54. SportFace.

Fiocco rosa per Yadisleidy Pedroso (Aeronautica). Nella giornata di ieri la primatista italiana dei 400 ostacoli ha dato alla luce la piccola Krishna, per la gioia sua e del suo compagno Norge Sotomay ...