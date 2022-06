Aspettando l’autunno (e nella speranza che nel frattempo venga seppellita l’ascia di guerra) (Di domenica 12 giugno 2022) Ancora una volta in tutto il mondo, in Europa in particolare, da qualche giorno hanno preso il via un atteggiamento e un modo di fare nel mondo della finanza, certamente non costruttivi, con pesanti ripercussioni su quello dell’economia produttiva. Quando è scoppiata la pandemia, ormai si va verso il terzo anno, da Bruxelles arrivò ai governi dei paesi membri una disposizione paragonabile al “libera tutti” previsto nel gioco del nascondino. Più precisamente, tra le altre misure adottate, abbastanza simili a quelle che si introducono in caso di una guerra combattuta nel senso letterale del termine, furono sospesi i vincoli di bilancio previsti per ciascun paese. Quel provvedimento doveva essere una specie di incentivo concesso dal centro ai vari governi locali per fare tutto il possibile per attraversare nel meno peggiore dei modi quell’ uragano che si era parato ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 giugno 2022) Ancora una volta in tutto il mondo, in Europa in particolare, da qualche giorno hanno preso il via un atteggiamento e un modo di fare nel mondo della finanza, certamente non costruttivi, con pesanti ripercussioni su quello dell’economia produttiva. Quando è scoppiata la pandemia, ormai si va verso il terzo anno, da Bruxelles arrivò ai governi dei paesi membri una disposizione paragonabile al “libera tutti” previsto nel gioco del nascondino. Più precisamente, tra le altre misure adottate, abbastanza simili a quelle che si introducono in caso di unacombattuta nel senso letterale del termine, furono sospesi i vincoli di bilancio previsti per ciascun paese. Quel provvedimento doveva essere una specie di incentivo concesso dal centro ai vari governi locali per fare tutto il possibile per attraversare nel meno peggiore dei modi quell’ uragano che si era parato ...

Pubblicità

enricoscubla : Aspettando l'autunno solo per potermi comprare tutta la collab IKEA x Swedish House Mafia - Mark27421084 : @RobTallei Aspettando l'autunno... - amichiru91 : @DoraliceGuadag1 Possono dire e fare quello che vogliono: io rimango coerente con la mia scelta fino alla fine. Vor… - adovrelena : @bradleysbitch Per me autunno è in momento in cui scatta l’equinozio quindi spero per venerdì 23 settembre non inte… - stefano710206 : @arique80 @Storace Veramente non lo si dice ora che si poteva fare diversamente. Lo si è detto durante tutto il per… -