Arriva in Italia il “Love On Tour” di Harry Styles, ecco quando (Di domenica 12 giugno 2022) MILANO – Conto alla rovescia per le date Italiane sold out del “Love On Tour” di Harry Styles che, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala AlpiTour di Torino il 13 febbraio 2022, sono state rispettivamente riprogrammate il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino. Harry Styles, artista multiplatino, ha dato il via al suo Tour ieri sera da Glasgow e si appresta a raggiungere 32 città, con tre nuovi show negli stadi del Regno Unito a giugno e 4 stadi in Europa. Il Tour continuerà poi a luglio nel resto del nostro continente, per concludersi alla fine dell’anno in America Latina. Special guest delle due nuove date Italiane sarà la band inglese Wolf ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 giugno 2022) MILANO – Conto alla rovescia per le datene sold out del “On” diche, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpidi Torino il 13 febbraio 2022, sono state rispettivamente riprogrammate il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino., artista multiplatino, ha dato il via al suoieri sera da Glasgow e si appresta a raggiungere 32 città, con tre nuovi show negli stadi del Regno Unito a giugno e 4 stadi in Europa. Ilcontinuerà poi a luglio nel resto del nostro continente, per concludersi alla fine dell’anno in America Latina. Special guest delle due nuove datene sarà la band inglese Wolf ...

Pubblicità

SerieA : Una rincorsa durata 11 anni per il @acmilan che torna davanti a tutti in Italia. I rossoneri al culmine di una cava… - AzzolinaLucia : Oggi ci sono salari in Italia più simili allo sfruttamento che al lavoro. M5s da mesi chiede una legge sul… - NicolaPorro : ?? Uno dei pakistani accusati di #terrorismo se ne stava in Italia grazie con lo status di rifugiato dal 2015. Guard… - VelvetMagIta : #TheLoveHypothesis, il caso editoriale di #TikTok arriva in Italia #Velvet #VelvetMag - Lopinionista : Arriva in Italia il 'Love On Tour' di Harry Styles, ecco quando -