Appesi alle banche, botta sui salari. Euro-complotto contro gli italiani? Filtrano voci drammatiche (Di domenica 12 giugno 2022) I mercati hanno reagito molto male all'annuncio di Christine Lagarde di un rialzo dei tassi, con conseguente peggioramento delle prospettive economiche. Sul crollo dei mercati registrato giovedì incidono non solo le decisioni della Bce, ma anche la comunicazione e la credibilità di chi le prende: la Lagarde non è Mario Draghi, ma ormai il dado è tratto le conseguenze peggiori le pagheranno i paesi più esposti alla speculazione, come l'Italia. Francesco Lenzi ha fatto il punto della situazione sul Fatto Quotidiano: “I tassi saliranno velocemente, diventando positivi a settembre e salendo ancora nei mesi successivi. L'economia italiana, che continua ancora ad avere numeri sorprendentemente non così male, come il dato sulla produzione industriale di aprile diffuso in settimana che è uscito in crescita e ben sopra le attese, si troverà così dinanzi a un doppio ostacolo: prezzi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) I mercati hanno reagito molto male all'annuncio di Christine Lagarde di un rialzo dei tassi, con conseguente peggioramento delle prospettive economiche. Sul crollo dei mercati registrato giovedì incidono non solo le decisioni della Bce, ma anche la comunicazione e la credibilità di chi le prende: la Lagarde non è Mario Draghi, ma ormai il dado è tratto le conseguenze peggiori le pagheranno i paesi più esposti alla speculazione, come l'Italia. Francesco Lenzi ha fatto il punto della situazione sul Fatto Quotidiano: “I tassi saliranno velocemente, diventando positivi a settembre e salendo ancora nei mesi successivi. L'economia italiana, che continua ancora ad avere numeri sorprendentemente non così male, come il dato sulla produzione industriale di aprile diffuso in settimana che è uscito in crescita e ben sopra le attese, si troverà così dinanzi a un doppio ostacolo: prezzi e ...

