Apoteosi Palermo | è in Serie B dopo 3 anni | il Padova in lacrime | il Barbera in festa | FOTO e VIDEO

(Di domenica 12 giugno 2022) E’, la squadra torna inB. Il risultato conquistato può essere considerato in parte sorprendenteuna stagione altalenante, il rendimento ai playoff è stato invece di altissimo livello. Il merito principale è stato dell’allenatore Silvio Baldini che si è dimostrato ancora in grado di vincere. Si è conclusa la partita di ritorno dei playoff diC, si sono affrontate0-1 dell’andata, i rosanero sono riusciti a confermarsi anche al ritorno. Il grande protagonista del match è stato Matteo Brunori: giornata magica per l’attaccante di proprietà della Juventus, tre giorni fa il matrimonio (con polemica per la fuga da), oggi il gol decisivo per la promozione. La rete della ...

Pubblicità

PalermoToday

...daa Vercelli per tentare di fare strada nel calcio professionistico, poi i primi passi in prima squadra tra Serie D (in prestito) e Serie C, infine l'avventura nel calcio estero e l'...... controllo e conclusione vincente per il 2 - 0,in campo e in tribuna. Brutto colpo per i ... Arbitro: Caruso di. Foto dalla pagina Valdinisi Calcio Post Views: 27 Apoteosi Palermo, sei in B! Brunori porta i rosa in paradiso Disclaimer - Il post dal titolo: «Apoteosi Palermo, sei in B! Brunori porta i rosa in paradiso è apparso 1 minuto fa sul quotidiano online palermotoday.it».