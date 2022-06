ANTONELLA CLERICI | IL BILANCIO DELLA STAGIONE | IL SOGNO PROIBITO E ALCUNI CONSIGLI

(Di domenica 12 giugno 2022)festeggia la sua spumeggiantetra È sempre Mezzogiorno e The Voice Senior, entrambi confermati nella prossimadi Rai1. L’amatissima conduttrice, intervistata da Repubblica, traccia undell’anno, parla del ricambio in tv e dà preziosiai giovani. Il pubblico le vuole bene e apprezza il suo essere sempre se stessa, non nascondendo al pubblico le gioie come i dolori, sempre con pudore, delicatezza e solarità. La pensione? “Uno sente quello che ha da dare. Col nostro lavoro puoi non andare in pensione”, sottolinea. “Guardi Vasco Rossi, ha 70 anni, l’artista non ha età. Se penso al vestito indossato a Sanremo nel 2010, alla mia età non lo metterei più. Ma lo spirito non è cambiato”. Eh già, la ...

... La conduttrice di È sempre mezzogiorno sogna in grande e pensa al ritorno all'evento musicale Non fa troppi programmi a lungo termine, perchè ormai sa che è bene vivere solo ...'Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su ':si è confessata in un'intervista a Repubblica . E ha spiegato di non mettersi in competizione con nessuno: 'Sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, ...Inoltre Antonella tornerà anche con The Voice Senior. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica alla Clerici viene chiesto se questi due programmi come spazio su Rai1 siano troppo poco.Nuovo boom per Antonella Clerici con la Rai che ha grandi piani per lei. Andiamo a vedere cosa succede alla conduttrice.