Anna x G-Shock | le caratteristiche di un orologio femminile | incisivo e strong

Leggi su lopinionista

(Di domenica 12 giugno 2022) Uno special drop realizzato dalla rapper <>Anna> e G-<>Shock>, coinvolgendo i fan della cantante e la community del brand <>Anna>, la protagonista della nuova scena del rap italiano, e G-<>Shock>, l’iconico brand di orologi indistruttibili che continua a ispirare e stupire consumatori in tutto il mondo: insieme rappresentano e incarnano i valori e la forza della nuova generazione di donne dall’animo unbreakable. È perciò nata in maniera naturale la collaborazione tra queste due star, che condividono non solo gli stessi valori ma anche lo stile bold, street ed eccentrico. Insieme per dar vita ad un <>orologio> in edizione limitata che rappresenti il ...