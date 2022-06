Andrea Pirlo nuovo tecnico del Karagümrük, il club turco lo annuncia paragonandolo a don Vito Corleone: italiani indignati su Twitter (Di domenica 12 giugno 2022) Andrea Pirlo come don Vito Corleone, il boss della mafia siciliana interpretato da Marlon Brando ne Il padrino. È così che il Fatih Karagümrük, club del massimo campionato turco, ha scelto di salutare l’arrivo sulla propria panchina dell’ex campione del mondo e tecnico della Juventus: con un fotomontaggio in cui le fattezze del 43enne allenatore bresciano sono inserite nella locandina del film cult, con tanto di smoking e fiore rosso all’occhiello. Un accostamento che già promette di innescare polemiche. #BenvenutoAndrea pic.Twitter.com/dH75Ezoiix — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk sk) June 12, 2022 Pirlo, che sarà presentato alla stampa martedì 14 giugno, sarà il secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022)come don, il boss della mafia siciliana interpretato da Marlon Brando ne Il padrino. È così che il Fatihdel massimo campionato, ha scelto di salutare l’arrivo sulla propria panchina dell’ex campione del mondo edella Juventus: con un fotomontaggio in cui le fattezze del 43enne allenatore bresciano sono inserite nella locandina del film cult, con tanto di smoking e fiore rosso all’occhiello. Un accostamento che già promette di innescare polemiche. #Benvenutopic..com/dH75Ezoiix — VavaCars FatihSK (@karagumruk sk) June 12, 2022, che sarà presentato alla stampa martedì 14 giugno, sarà il secondo ...

