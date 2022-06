Anbi Lazio: allarme siccità, rischio crisi idrica (Di domenica 12 giugno 2022) La progressiva rarefazione di acqua dolce e potabile diventa preoccupante: a causa delle scarse piogge invernali e del clima torrido di maggio il Lazio rischia una delle più gravi crisi idriche ROMA ? È allarme siccità nel Lazio: l’Anbi Lazio, l’Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, ci consegna un quadro preoccupante. “L’emergenza siccità nel Centro Sud d’Italia è fattuale ? afferma Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio. “Il torrido mese di maggio, appena trascorso, con picchi tipici delle giornate più calde di agosto, ha aggravato una situazione già di per sé molto critica e dovuta alle scarsissime precipitazioni invernali. Da inizio anno a Roma sono caduti solo 137 millimetri di ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 giugno 2022) La progressiva rarefazione di acqua dolce e potabile diventa preoccupante: a causa delle scarse piogge invernali e del clima torrido di maggio ilrischia una delle più graviidriche ROMA ? Ènel: l’, l’Unione Regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, ci consegna un quadro preoccupante. “L’emergenzanel Centro Sud d’Italia è fattuale ? afferma Sonia Ricci, presidente di. “Il torrido mese di maggio, appena trascorso, con picchi tipici delle giornate più calde di agosto, ha aggravato una situazione già di per sé molto critica e dovuta alle scarsissime precipitazioni invernali. Da inizio anno a Roma sono caduti solo 137 millimetri di ...

