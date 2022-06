Amministrative | caos seggi a Palermo | notte di passione per sostituire i presidenti assenti

Pubblicità

infoitinterno : Elezioni amministrative, caos seggi a Palermo: mancano le schede e il personale per il voto, guasti gli ascen… - News24_it : Amministrative, caos seggi a Palermo: mancano presidenti e schede - TGCOM - ZenatiDavide : Elezioni amministrative, caos seggi a Palermo: mancano le schede e il personale per il voto, guasti gli ascensori:… - jobwithinternet : RT @Wendy65872240: #Amministrative , caos seggi a #Palermo : mancano presidenti e schede. Di sicuro #Orlando non farà molto per rimediare v… - Piergiulio58 : Elezioni amministrative, caos seggi a Palermo: mancano le schede e il personale per il voto, guasti gli ascensori.… -

Il primo turno delleriguarda 971 comuni e 8.831.743 elettori. Al voto 22 capoluoghi ...a Palermo: un centinaio di presidenti di seggio ha dato forfait. E in molte zone non sono ...Centinaia di scrutatori sono stati bloccati per ore in attesa delle nomine dei sostituti. I seggi si sono regolarmente aperti alle ...Si sono aperti alle 7 i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. I municipi in cui si apriranno i seggi sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori ...Urne aperte in Sicilia a partire dalle ore 7 di stamane per i cinque quesiti referendari; nell'isola si vota anche per il rinnovo degli organi elettivi in 120 Comuni, compresi Palermo e Messina. (ANSA ...