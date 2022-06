Amministrative | caos a Palermo | all’apertura dei seggi mancano 50 presidenti di sezione Il Comune | “Nominiamo funzionari interni”

(Di domenica 12 giugno 2022) Avrebbero dovuto aprire le porte agli elettori alle 7 – il voto è consentito soltanto oggi fino alle 23 – ma finora sono una cinquantina ale sezioni elettorali doveancora iper insediare ilo, con gli scrutatori in attesa. “Sono arrivati già diversi elettori che hanno chiesto di votare ma abbiamo spiegato loro che ci sono alcuni problemi e ci hanno risposto che ritorneranno più tardi, ma non è detto considerata la bella giornata e la partita del”, spiega all’Ansa Marcella Garbini, 49 anni, scrutatrice nella196, nell’istituto comprensivo Cruillas in via Salerno. Nella notte si sono registrate tensioni e malumori tra le centinaia di persone selezionate come scrutatori: erano stati convocati alle 16 di sabato e sono rimasti bloccati fio a ...

Molte sezioni paralizzate e procedure a rilento. In particolare a Palermo, con scrutatori bloccati per oltre 10 ore nei seggi. Alle 8:40 i seggi non insediati erano 50 su seicento. Operazioni a rilento e il vero problema è l'assenza dei presidenti, dunque i plichi non si sono potuti consegnare. Ha preso il via in tutta Italia, dalle 7,00 di questa mattina, il voto per 5 quesiti referendari sulla giustizia e, in 971 comuni, quello per il rinnovo degli organi elettivi.