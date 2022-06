Amministrative | affluenza alle 12 attorno al 18% dato parziale

(Di domenica 12 giugno 2022) L'12 si attesta al 17,62%, con lo scrutinio dei seggi effettuato in 529 Comuni su 818. È quanto rileva il Viminale. Il primo turno delleriguarda 971 comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15 mila abitanti e 829 pari o inferiore, per un totale di 8.831.743 elettori (rilevazione alla data dell'8 giugno). In particolare, sono chiamati al voto 22 capoluoghi di provincia e 4 di regione (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L'Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano).

