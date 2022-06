Amministrative, a Palermo mancano presidenti seggi. Lega: “Disastro Lamorgese” (Di domenica 12 giugno 2022) A Palermo è caos nei seggi elettorali. sembra che nel capoluogo siciliano mancherebbero più 100 presidenti di seggio per le elezioni Amministrative. Tra l'altro, tantissimi scrutinatori e rappresentanti di lista sono ancora in attesa di sapere se il seggio aprirà oppure no. Per il deputato Riccardo Magi, presidente di +Europa la "situazione è grave e allarmante. Chiedo al Ministro Lamorgese di intervenire con la massima urgenza per ripristinare Legalità e democrazia e garantire alle cittadine e ai cittadini di Palermo il diritto di voto". Rincara la dose la Lega: "Ha deciso di non far votare il lunedì, ha provato a imporre le mascherine obbligatorie, ora in diverse città non riesce neanche a garantire la presenza degli ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 12 giugno 2022) Aè caos neielettorali. sembra che nel capoluogo siciliano mancherebbero più 100dio per le elezioni. Tra l'altro, tantissimi scrutinatori e rappresentanti di lista sono ancora in attesa di sapere se ilo aprirà oppure no. Per il deputato Riccardo Magi, presidente di +Europa la "situazione è grave e allarmante. Chiedo al Ministrodi intervenire con la massima urgenza per ripristinarelità e democrazia e garantire alle cittadine e ai cittadini diil diritto di voto". Rincara la dose la: "Ha deciso di non far votare il lunedì, ha provato a imporre le mascherine obbligatorie, ora in diverse città non riesce neanche a garantire la presenza degli ...

