Alunno con petardi fuori dalla scuola: la madre investe i vigili che lo hanno rimproverato. Processata per direttissima, nove mesi di pena (Di domenica 12 giugno 2022) Brutto episodio in una scuola della Lombardia. Una mamma ha visto gli agenti della Polizia locale che perquisivano il figlio 13enne e li ha investiti salendo sul marciapiede con l'auto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 giugno 2022) Brutto episodio in unadella Lombardia. Una mamma ha visto gli agenti della Polizia locale che perquisivano il figlio 13enne e li ha investiti salendo sul marciapiede con l'auto. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Alunno con petardi fuori dalla scuola: la madre investe i vigili che lo hanno rimproverato: processata per direttis… - SoMarzius : @Lauradaisym @fossiFiga @dhvt_b Spacchi le pale la delegazione “voi ce l’avete con gli insegnanti” io paro sia di a… - Riccard78798309 : @NefastatusXVII @TradingonIt ahahah io in realtà seguo Mauro con vero piacere e mi chiedevo se per caso fosse possi… - SMAX6662000 : @Marteena84 Una volta un mio alunno si è tolto la mascherina e io gliel'ho riattaccata con lo scotch. - treallaterza : Cena di classe di terza media. Un mio alunno arriva in auto con le ragazze ed esce con gonna e smokey eye. Era anda… -