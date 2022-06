Alle 19 affluenza al 40% per le comunali, referendum al 14% (Di domenica 12 giugno 2022) Ha preso il via in tutta Italia, dAlle 7,00 di questa mattina, il voto per 5 quesiti referendari sulla giustizia e, in 971 comuni, quello per il rinnovo degli organi elettivi. Secondo i dati parziali del Viminale l’affluenza Alle ore 19 per le elezioni comunali è quasi del 40%, quella per i referendum circa il 14%.– foto www.agenziafotogramma.it –(ITALPRESS) Doppietta Red Bull in Azerbaijan, Verstappen precede Perez referendum: a Modica affluenza Alle urne al 6,83% Ragusa Prossima considerazioni dopo l’assemblea La Pastorale della Salute di Ragusa torna a viaggiare L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 12 giugno 2022) Ha preso il via in tutta Italia, d7,00 di questa mattina, il voto per 5 quesiti referendari sulla giustizia e, in 971 comuni, quello per il rinnovo degli organi elettivi. Secondo i dati parziali del Viminale l’ore 19 per le elezioniè quasi del 40%, quella per icirca il 14%.– foto www.agenziafotogramma.it –(ITALPRESS) Doppietta Red Bull in Azerbaijan, Verstappen precede Perez: a Modicaurne al 6,83% Ragusa Prossima considerazioni dopo l’assemblea La Pastorale della Salute di Ragusa torna a viaggiare L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

