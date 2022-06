Alef Bet e le sfaccettature della lingua ebraica

(Di domenica 12 giugno 2022) È stata presentata ieri Disegnare l’ebraico. Interpretazione artistica dell’Bet, mostra ospitata al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano eShoah di Ferrara che costituisce il culmine del progetto per la promozioneconoscenza dell’ebraico realizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Israele in Italia e l’Istituto Europeo di Design di Roma. Il Museo espone nel padiglione d’accesso

il Resto del Carlino

"Disegnare l'ebraico". L'alfabeto è arte Al Meis 27 illustrazioni firmate da 16 studenti e due docenti dello Ied di Roma, nelle sale le rielaborazioni originali delle lettere ...