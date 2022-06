Alberto Matano ha sposato Riccardo Mannino a Lobiaco | a officiare le nozze | l’amica Mara Venier

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 12 giugno 2022)hail suo compagnoa Labico, poco fuori Roma, nel resort di Antonello Colonna. Una cerimonia intima, all’aperto, officiata da, amica di vecchia data del giornalista e conduttore televisivo, nello stesso giorno in cui il Pride ha invaso le strade di Roma. Una data, quindi, non casuale ma un inno all’amore. Il loro, il conduttore de La Vita in Diretta, ha voluto proteggerlo a lungo dall’esposizione mediatica. Sufino a pochi giorni fa aleggiava il mistero. Ora invece sappiamo che lo sposo ha 55 anni, sei in più del compagno, ed è un avvocato cassazionista.ha...