Alba Parietti, villa svaligiata: "Perché non denuncio". Cosa le hanno portato via | Foto (Di domenica 12 giugno 2022) Una brutta avventura, anzi disavventura per Alba Parietti: la sua villa è stata svaligiata dai ladri e la showgirl piemontese, 60 anni, ha sfogato tutta la sua amarezza sui social. Con un lungo post su Instagram, ha raccontato di non trovare più vari oggetti nella sua casa. Si tratta di pezzi pregiati di abbigliamento, vestiti griffati Versace, costose scarpe Jimmy Choo, abiti realizzati solo per lei. Un pezzo di cuore, dunque, ma anche un bel danno patrimoniale. "Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti. Ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Denunciare, la persona o le persone che penso possono essere state, significa rinunciare anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Una brutta avventura, anzi disavventura per: la suaè statadai ladri e la showgirl piemontese, 60 anni, ha sfogato tutta la sua amarezza sui social. Con un lungo post su Instagram, ha raccontato di non trovare più vari oggetti nella sua casa. Si tratta di pezzi pregiati di abbigliamento, vestiti griffati Versace, costose scarpe Jimmy Choo, abiti realizzati solo per lei. Un pezzo di cuore, dunque, ma anche un bel danno patrimoniale. "Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti. Ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Denunciare, la persona o le persone che penso possono essere state, significa rinunciare anche ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Alba Parietti, furti ripetuti in casa: `Ma non denuncio, ecco perché` #albaparietti #12giugno - zazoomblog : “Furti a raffica”. Ladri scatenati in casa di Alba Parietti la conta dei danni è lunga - #“Furti #raffica”. #Ladri… - federinik71 : RT @Apndp: Sabelli Fioretti mi chiese(2005,per 7 del #Corriere)'Che intendi per #pornografia dell'#informazione?' 'Mettere Rita Levi Montal… - EliElielba : RT @Apndp: Sabelli Fioretti mi chiese(2005,per 7 del #Corriere)'Che intendi per #pornografia dell'#informazione?' 'Mettere Rita Levi Montal… - Albi_oscl : RT @Apndp: Sabelli Fioretti mi chiese(2005,per 7 del #Corriere)'Che intendi per #pornografia dell'#informazione?' 'Mettere Rita Levi Montal… -