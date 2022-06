Alba Parietti racconta dei furti nella sua casa: “Sono arrabbiata ma non denuncio” (Di domenica 12 giugno 2022) Alba Parietti si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, dove ha raccontato dei furti che ha subito nel corso del tempo nella sua casa. L’attrice ha usato parole piene di rabbia, ma ha anche voluto spiegare che non ha nessuna intenzione di far vincere questo sentimento, che potrebbe solo rovinare la sua felicità. Vi raccomandiamo... Furto nella villa di David e Victoria Beckham: erano in casa con la figlia “Nei mesi ho scoperto che da casa mia Sono spariti oggetti”, inizia a raccontare nel suo post: i ladri che, in diverse occasioni, le hanno portato via oggetti e vestiti importanti, capi che per la donna hanno un ... Leggi su diredonna (Di domenica 12 giugno 2022)si è lasciata andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, dove hato deiche ha subito nel corso del temposua. L’attrice ha usato parole piene di rabbia, ma ha anche voluto spiegare che non ha nessuna intenzione di far vincere questo sentimento, che potrebbe solo rovinare la sua felicità. Vi raccomandiamo... Furtovilla di David e Victoria Beckham: erano incon la figlia “Nei mesi ho scoperto che damiaspariti oggetti”, inizia are nel suo post: i ladri che, in diverse occasioni, le hanno portato via oggetti e vestiti importanti, capi che per la donna hanno un ...

