Alan Sorrenti: «Pino Daniele a Napoli non era accettato da tutti. Battiato mi diede del traditore» (Di domenica 12 giugno 2022) Il Fatto quotidiano pubblica una bella e approfondita intervista ad Alan Sorrenti, ne pubblichiamo qualche stralcio. All’inizio della carriera la sua musica era “progressive”, molto lontana dalle hit successive. Figli delle stelle è la sintesi di un processo iniziato nei primissimi anni Settanta con Aria; però non era una strategia, e a questo collegamento ci ho pensato dopo. Eppure molti hanno parlato di tradimento… Solo “molti?” (Sorride) Pure Franco Battiato è arrivato a citarmi in una canzone (in “Bandiera bianca” canta: “Siamo figli delle stelle e pronipoti di sua maestà il denaro”); (pausa) eppure lo capisco, ma bisogna stare nella testa dell’altro per comprendere cosa mi stava realmente accadendo. Origini borghesi, quindi. Medie, modeste: cresciuto al Vomero. Però mia mamma era gallese e ha affrontato molte difficoltà a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022) Il Fatto quotidiano pubblica una bella e approfondita intervista ad, ne pubblichiamo qualche stralcio. All’inizio della carriera la sua musica era “progressive”, molto lontana dalle hit successive. Figli delle stelle è la sintesi di un processo iniziato nei primissimi anni Settanta con Aria; però non era una strategia, e a questo collegamento ci ho pensato dopo. Eppure molti hanno parlato di tradimento… Solo “molti?” (Sorride) Pure Francoè arrivato a citarmi in una canzone (in “Bandiera bianca” canta: “Siamo figli delle stelle e pronipoti di sua maestà il denaro”); (pausa) eppure lo capisco, ma bisogna stare nella testa dell’altro per comprendere cosa mi stava realmente accadendo. Origini borghesi, quindi. Medie, modeste: cresciuto al Vomero. Però mia mamma era gallese e ha affrontato molte difficoltà a ...

