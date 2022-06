Aisla | online ‘I giorni alla finestra'

(Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. - (Adnkronos) - Le celebrazioni della Giornata mondiale della lottaSla (Sclerosi laterale amiotrofica) si sono aperte con la proiezione del visual poem “I”, in prima visione sabato 11 giugno alle Tenute Lombardo di San Cataldo in Sicilia, grazie ad(Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica). Tratto dal racconto breve edito da Il Saggiatore scritto dall'autrice siciliana Gabriella Sardo, il video, orasu Youtube, racconta con i toni della poesia il viaggio onirico e di immaginazione che Aldo viveva graziedella sua stanza, unico elemento per sentirsi parte di un mondo che scorre. Dal suo letto, Aldo ex corridore siciliano a cui è stata diagnosticata la Sla, ad ogni risveglio ...

