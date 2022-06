Affluenza ore 19 primi dati | ai referendum sulla Giustizia ha votato il 12 | 4% | alle Comunali il 41 | 7%

Pubblicità

you_trend : ?? Affluenza ore 19 - #ITALIA #Referendum: 1. 11,7% (1.489 com. su 7.903) 2. 11,7% (1.479 su 7.903) 3. Separazione… - HuffPostItalia : Affluenza intorno al 5% alle ore 12: referendum verso il fallimento - you_trend : ?? Affluenza definitiva ore 12 - #Torino #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 4,7% 2 Limitazione misure cautela… - fedecaccy : RT @you_trend: ?? Affluenza ore 19 - #ITALIA #Referendum: 1. 12,9% (5.837 com. su 7.903) 2. 12,6% (5.672 su 7.903) 3. Separazione funzioni… - cremaonline : #Crema. Elezioni e referendum, affluenza alle ore 19 -

Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle14 di lunedì 13 giugno Flop dei referendum. Ein calo alle ...Fino alle 23 seggi aperti per cinque referendum sulla Giustizia e per il rinnovo di 971 Comuni tra cui 4 capoluoghi di ...I dati dell'affluenza delle ore 19 hanno indicato una percentuale del 13,02 per il Referendum su base nazionale. In Abruzzo ...L’affluenza degli elettori a Taranto e Provincia alle ore 12 nei Comuni dove si vota per le amministrative. Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19 TARANTO 2 su 7 17,76 35,13 38,96 CASTELLANETA 21,56 ...