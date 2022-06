Affluenza ore 19 | ai referendum sulla Giustizia ha votato il 14 | 84% | alle Comunali il 39 | 11%

Pubblicità

borghi_claudio : Ore 17 a Como affluenza circa il 30% - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - you_trend : ?? #Referendum, affluenza alle ore 12 nei comuni con e senza elezioni amministrative in contemporanea: Comuni in cu… - moky3791 : RT @CBugliano: ?? REFERENDUM: CHIUSURA ANTICIPATA DELLE URNE ALLE ORE 19:00 Ci è appena stato comunicato dagli scrutatori che, a causa dell… - masterofmate : RT @venis_77: #Affluenza ore 19,00 #REFERENDUMGIUSTIZIA 11,55% Eccolo il vaff**** che gli italiani stanno mandando a #Salvini #Meloni #Ren… -

Il dato dell'alle19 per il voto alle elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pari al 39,11%. Alle precedenti omologhe era stato del 42,52%. Si voterà fino a stasera alle 23. .L'asticella del 40% necessaria per validare l'elezione è stata superata: con il rilevamento delle19 il Viminale ha certificato un'pari al 40,42% sufficiente per decretare eletto ...Milano, 12 giu. (LaPresse) - È del 14,84% l'affluenza alle ore 19 per il voto sul primo dei cinque quesiti referendari sulla giustizia relativo ...Cala il dato dell’affluenza registrato alle 19 rispetto a quello del 2017. Alle 19 l'affluenza per… Leggi In Lombardia alle ore 19 il dato sfiora il 16%, in provincia di Pavia si assesta poco più in ...