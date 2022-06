Affluenza ore 12 | ai referendum sulla Giustizia ha votato il 6 | 7% | alle Comunali il 17 | 8%

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - you_trend : ?? #Affluenza alle ore 12 al #Referendum, mappa parziale con 7.887 comuni che hanno comunicato i dati su 7.903. Net… - HuffPostItalia : Affluenza intorno al 5% alle ore 12: referendum verso il fallimento - alexbottoni : RT @confundustria: #REFERENDUMGIUSTIZIA affluenza ore 12 - 5% . L'enorme figura di merda della destra, #ItaliaViva compresa è conclamata. - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: L'affluenza alle ore 12 per le elezioni comunali va collocandosi intorno al 17,43% . Per i referendum, alla stessa ore, è… -

...i primi exit poll che usciranno subito dopo le23 di quest'oggi - fino almeno a dopo le14 ... REFERENDUM GIUSTIZIA, QUESITO 4: SCHEDA GRIGIA (MEMBRI LAICI)/ Quorum eFino alle 23 seggi aperti per cinque referendum sulla Giustizia e per il rinnovo di 971 comuni tra cui 4 capoluoghi di ...Elezioni amministrative per 971 comuni e referendum. Il dato dell’affluenza alle ore 12 per il voto alle elezioni comunali, per 798 comuni sugli 818 gestiti dal Viminale, è pari al 17,78%. Alle preced ...RIMINI. Affluenza bassa in Romagna per i referendum sulla giustizia. Alle 12 ha votato solo il 7,2% nella provincia di Rimini, il 6,3 a Forlì-Cesena e il 6,2 ...