Affluenza ore 12 | ai referendum sulla Giustizia ha votato il 6 | 4% | alle Comunali il 17 | 8%

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - you_trend : ?? Affluenza parziale ore 12 - #Firenze (260 sezioni su 360) #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 6,1% 2 Limita… - you_trend : ?? Affluenza definitiva ore 12 - #Torino #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 4,7% 2 Limitazione misure cautela… - you_trend : ?? Affluenza ore 12 - #Padova #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 15,4% 2 Limitazione misure cautelari: 15,4%… - CupoloEdoardo : RT @you_trend: ?? Affluenza ore 12 - #ITALIA #Referendum: 1. 6,6% (7.836 comuni su 7.903) 2. 6,6% (7.784 su 7.903) 3. Separazione funzioni… -

Fino alle 23 seggi aperti per cinque referendum sulla Giustizia e per il rinnovo di 971 comuni tra cui 4 capoluoghi di ...12.53 - Alle12 l'per i referendum è poco sopra il 5%, quando sono arrivati i dati di oltre 2.200 mila comuni su 7.903 per i quesiti 3 e 5. Lo si rileva dal sito del ministero dell'...Alle 12 l’affluenza in città è stata del 7,03 ... Secondo quanto emerso in queste prime ore tutto si è svolto negli migliore dei modi a partire dall’apertura dei seggi stamattina alle ...Urne aperte nella giornata di domenica 12 giugno per i cinque quesiti referendari sul tema Giustizia e per le elezioni comunali in programma a Corinaldo. A seconda dei diversi quesiti, alle ore 12.00 ...