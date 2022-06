Affluenza ore 12 | ai referendum sulla Giustizia ha votato il 6 | 4% | alle Comunali il 17 | 6%

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - you_trend : ?? Affluenza parziale ore 12 - #Firenze (260 sezioni su 360) #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 6,1% 2 Limita… - you_trend : ?? Affluenza definitiva ore 12 - #Torino #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 4,7% 2 Limitazione misure cautela… - menichelli_pina : RT @confundustria: #REFERENDUMGIUSTIZIA affluenza ore 12 - 5% . L'enorme figura di merda della destra, #ItaliaViva compresa è conclamata. - TDeambrosis : RT @confundustria: #REFERENDUMGIUSTIZIA affluenza ore 12 - 5% . L'enorme figura di merda della destra, #ItaliaViva compresa è conclamata. -

L'parziale alle amministrative alle 12 si attesta al 17,62%, con lo scrutinio dei seggi effettuato in 529 Comuni su 818. È quanto rileva il Viminale. Elezioni amministrative 2022: comuni e ...... a Palermo scoppia il caos seggi Discorso leggermente diverso per quanto riguarda l'alle elezioni amministrative nei poco meno di mille Comuni in cui si sta votando in queste. Sul sito ...Alle ore 12 l'affluenza per i referendum sulla giustizia sale al 6,18%, quando sono arrivati i dati di oltre 6.118 comuni su 7.903 (quesito 1). Lo si rileva dal sito del ...(ANSA) - BOLOGNA, 12 GIU - Dati sostanzialmente in linea con la media nazionale per l'affluenza alle ore 12 per le amministrative locali nei quattro Comuni dell'Emilia-Romagna sopra i 15mila abitanti ...