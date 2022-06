Affluenza ore 12 | ai referendum sulla Giustizia ha votato il 6% | alle Comunali il 17 | 6%

Pubblicità

you_trend : ?? Affluenza parziale ore 12 - #Firenze (260 sezioni su 360) #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 6,1% 2 Limita… - you_trend : ?? Affluenza definitiva ore 12 - #Torino #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 4,7% 2 Limitazione misure cautela… - you_trend : ?? Affluenza ore 12 - #Napoli #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 2,7% 2 Limitazione misure cautelari: 2,7% 3… - Mario_Giagnori : #NoQuorum Stando ai dati delle ore 12 (6%) sui #REFERENDUMGIUSTIZIA, l'affluenza finale ai seggi non supererà il 25%. - MimmoCaporali : Ore 12, affluenza al 5%. Con le mani, con la scheda, con il culo ciao ciao. #REFERENDUMGIUSTIZIA -

È del 2,69% l'ai seggi alle12 per i referendum nella città di Napoli, secondo il dato reso noto dal Comune. Alla stessa ora, per le comunali dell'ottobre scorso si era recato alle urne il 10,18% ...Alle12 l'per i referendum è poco sopra il 5% , quando sono arrivati i dati di oltre 2.200 mila comuni su 7.903 per i quesiti 3 e 5. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Si vota ...Milano, 12 giu. (askanews) - Il Viminale ha fatto sapere che per le elezioni comunali, in riferimento a 262 comuni su 818 comolessivi al voto in Italia, l'affluenza alle 12 si attesta al 17,43%. La ri ...Il primo turno delle amministrative riguarda 971 comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15 mila abitanti e 829 pari o inferiore, per un totale di 8.831.743 elettori (rilevazione alla data dell ...