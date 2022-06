Affluenza alle 19, dati parziali: per le amministrative oltre il 40%, per i referendum sotto al 12%. A Palermo caos per i presidenti di seggio mancanti. Lamorgese: “Fatto gravissimo, Procura valuterà”. La diretta sul voto (Di domenica 12 giugno 2022) Si vota per cinque referendum sulla Giustizia e per il rinnovo di 971 Comuni tra cui 4 capoluoghi di regione Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 12 giugno 2022) Si vota per cinquesulla Giustizia e per il rinnovo di 971 Comuni tra cui 4 capoluoghi di regione

