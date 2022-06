Affluenza alle 19 | 13% referendum In Calabria 42 | 68% per le Comunali Ritardi a Messina 16 | 6% alle 12

Pubblicità

ferrazza : Affluenza alle 12: meno del 5%. Così imparano a gioire per la bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis. - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - you_trend : ?? #Referendum: la mappa dell'affluenza per provincia alle 19, esclusi i comuni che votano alle amministrative, mos… - CiccioniSe : RT @CBugliano: ?? REFERENDUM: CHIUSURA ANTICIPATA DELLE URNE ALLE ORE 19:00 Ci è appena stato comunicato dagli scrutatori che, a causa dell… - Eumoret : RT @ferrazza: Affluenza alle 12: meno del 5%. Così imparano a gioire per la bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis. -

L'urne in Francia, per il primo turno delle elezioni legislative,ore 17 e' del 39,42%, in calo di 1,33 punti rispetto alla stessa ora in occasione del voto del 2017. Il dato e' ...A proposito del quarto quesito sui membri laici consigli giudiziari, il dato dell'è dell'11,40% (2.272 Comuni su 7.903). Infine, per il quinto quesito sulle elezioni dei componenti togati ...Alle ore 12 l’affluenza era del 19% (LEGGI). Complessivamente, in Calabria, dove, oltre a Catanzaro, si vota in altri 73 comuni, tre dei quali con oltre 15 mila abitanti, l’affluenza è stata del 42,68 ...In provincia di Cremona, alle 19, l'affluenza si è attestata al 41,46% ; mentre alle 12 al 18,72%. A Crema, invece, alle 19 il 40,93% e alle 12 il 18,25%. I sei aspiranti sindaci di Crema sono Simone ...