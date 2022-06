Affluenza alle 19: 13% referendum. In Calabria 40% per le Comunali. Ritardi a Messina (16,6% alle 12) (Di domenica 12 giugno 2022) Affluenza al 12% per i 5 referendum sulla giustizia alle 19 di oggi. alle 19 la partecipazione elettorale maggiore si registra in Friuli, Lombardia e Piemonte. La Sicilia sfiora il 12%, la Calabria è ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 12 giugno 2022)al 12% per i 5sulla giustizia19 di oggi.19 la partecipazione elettorale maggiore si registra in Friuli, Lombardia e Piemonte. La Sicilia sfiora il 12%, laè ...

Pubblicità

ferrazza : Affluenza alle 12: meno del 5%. Così imparano a gioire per la bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis. - repubblica : Election Day, referendum: l'affluenza alle 12 e' in media sotto il 5% - you_trend : ?? #Referendum, affluenza alle ore 12 nei comuni con e senza elezioni amministrative in contemporanea: Comuni in cu… - AMinghetti : RT @pietroraffa: ?? Referendum: alle 19 affluenza parziale all'11,55% (AGI) Si rischia il flop oltre le aspettative #referendumgiustizia - TreTsun : RT @CBugliano: ?? REFERENDUM: CHIUSURA ANTICIPATA DELLE URNE ALLE ORE 19:00 Ci è appena stato comunicato dagli scrutatori che, a causa dell… -