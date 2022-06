Affluenza al voto in FVG | alle ore 19 hanno votato il 37 3% degli elettori

(Di domenica 12 giugno 2022) Le percentuali dialore 19 di domenica 12 giugno 2022. In Friuli Venezia Giulia si vota in 33 comuni. Azzano decimo, Codroipo, Gorizia e Monfalcone superano i 15 mila abitanti, se nessun candidato riceverà più del 50% per cento dei consensi, si andrà ballottaggio. Lo spoglio dei voti inizierà lunedì 13 giugnoore 14. Potrete seguire la diretta qui Dati aggiornatiore 19 – Il Servizio elettorale della Regione comunica che la percentuale totale dirilevataore 19 è pari al 37,3% (votanti 82.101). Nei Comuni di Montenars, Preone e Savogna, cheun unico candidato sindaco, è stato raggiunto il quorum dei votanti. Arta Terme 35,6% Aviano 34,7% Azzano ...

Pubblicità

fattoquotidiano : REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, IL GRANDE FLOP Uno dei risultati peggiori di sempre - petergomezblog : Referendum sulla giustizia, verso il grande flop: alle 19 affluenza parziale al 14%. Comunali, al voto è andato il… - Agenzia_Ansa : Il dato dell'affluenza alle ore 19 per il voto alle elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pa… - LaraZando : RT @Misurelli77: Adesso un referendum lo faccio io Vediamo l'#affluenza CasaPound e Forza nuova vanno sciolte... (Voto più rtweet, grazie… - massyfasulo : RT @Misurelli77: Adesso un referendum lo faccio io Vediamo l'#affluenza CasaPound e Forza nuova vanno sciolte... (Voto più rtweet, grazie… -

L'per questa tornata di comunali è in calo rispetto alla precedente, quando si votava su ... In particolare, sono stati chiamati al22 capoluoghi di provincia e 4 di regione (Alessandria,...Il dato dell'alle ore 19 per ilalle elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pari al 39,11%. Alle precedenti omologhe era stato del 42,52%. Si voterà fino a stasera alle 23. .Qualche differenza c'è stata, per ovvie ragioni, tra i Comuni in cui si votava anche per le elezioni amministrative e quelli in cui ci si recava alle urne esclusivamente per i referendum. L'affluenza, ...Alle ore 17 si conferma la bassa affluenza con il 39,42% della popolazione andato a votare, circa un punto di meno rispetto al 2017, 40,75%. I sondaggi lasciano prevedere anche un record… Leggi ...