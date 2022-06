Abu Mazen fa gli auguri a Putin per Festa Russia

Pubblicità

dvaldi1 : 11 giugno 2005 Abu Mazen firma 4 condanne a morte per crimini comuni, interrompendo la moratoria della pena capital… - amicidiisraele2 : Secondo voci non confermate Abu Mazen sarebbe morto e Hamas festeggia - mauriziocori1 : RT @michelegiorgio2: Hanan Ashrawi,figura di spicco durante la prima Intifada, lascia l'Organizzazione per la liberazione della Palestina.… - Luigi57 : RT @ICIsraele: “Abu Mazen: ancora parole di odio contro Israele Video con sottotitoli italiani a cura di Giorgio Pavoncello” - ICIsraele : “Abu Mazen: ancora parole di odio contro Israele Video con sottotitoli italiani a cura di Giorgio Pavoncello” -

Agenzia ANSA

si è congratulato con Vladimir Putin per la Festa nazionale russa. In un telegramma, il presidente palestinese - citato dalla Wafa - ha augurato a Putin "salute, benessere e successo per il ...Lo ha detto, citato dalla Wafa, il presidenteincontrando a Ramallah il vice ministro degli esteri Usa Barbara Leaf alla quale ha denunciato "il fallimento di Israele di adempiere alle sue ... Abu Mazen a Usa, situazione con Israele non più tollerabile Abu Mazen si è congratulato con Vladimir Putin per la Festa nazionale russa. In un telegramma, il presidente palestinese - citato dalla Wafa - ha augurato a Putin "salute, benessere e successo per il ...Dal 24 febbraio sono più di 20mila gli immigrati di origine ebrea che hanno lasciato Russia e Ucraina per tornare in Israele.