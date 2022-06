99 Posse | stasera al via il tour estivo da Casacalenda

(Di domenica 12 giugno 2022) I 99sono pronti a riabbracciare il pubblico(CB) con la prima data del. Dopo la pubblicazione nel 2021 dei singoli “Comanda la gang” e “Nero su bianco”, con cui sono tornati sulla scena musicale italiana a trent’anni dalla loro fondazione, i 99saranno sui palchi d’Italia nell’estate 2022 99, tutte le date delIl gruppo è finalmente pronto per una stagione all’insegna dei live, dopo aver accolto questo importante anniversario come una rinascita, annunciando un percorso che vedrà la band pubblicare via via nuovi capitoli che si aggiungeranno alla sua lunga storia musicale. I 99hanno inaugurato la stagione dei concerti all’Uno Maggio Libero e ...

Pubblicità

MikeFuriano : Stasera mi è riaffiorata la nostalgia giovanile per i 99 Posse. -

Termoli Online

Vasco Rossi è a Napoli per il concerto che si terràallo Stadio Diego Armando Maradona. I fan ieri pomeriggio erano in delirio sul lungomare, ...di Bagnoli dove duettò anche con i 99in "...P., Andrea Pennacchi, Terraross, The Niro, The Zen Circus, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, 99e non mancheranno le sorprese. Ad aprire il concerto saranno le 4 band emergenti, presentate ... Casacalenda festeggia il patrono Sant'Onofrio, spettacolo con la band "99 Posse" I 99 Posse da stasera ritornano live con a prima data del tour estivo che parte da Casacalenda in provincia di Campobasso ...