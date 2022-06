(Di domenica 12 giugno 2022) Un’uomo di 76 anni è stato: viveva con la figlia disabile in una villetta a: stamattina il ritrovamento del corpo e l’allarme ai carabinieri. Sul decesso di Donato Montinaro, l’anziano di 76 anni, trovato morto stamattina nella sua villetta a Castrì di, gli investigatori non hanno dubbi: è stato. Ferite da arma L'articolo proviene da Leggilo.org.

... arrestato il presunto killer 24 mar 2013 Delitto Gioia Tauro, indagini su privato 23 mar 2013 Gioia Tauro, 74a colpi di pistola 76 enne assassinato a Lecce: era incappucciato e legato al tavolo L'uomo, falegname in pensione, viveva con la figlia disabile di 48 anni in una villetta a Castrì: stamattina la signora delle pulizie ha trovato il ...(La Voce di Manduria) «Probabilmente è stato lo stesso Donato ad aprire la porta all'assassino, visto che non ci sono segni di effrazione L'uomo aveva ferite da arma da taglio, soprattutto sul viso, e ...