24 Ore Le Mans, Toyota 8 vince per la quinta volta, Porsche svetta su Ferrari in GTE PRO (Di domenica 12 giugno 2022) Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley 8 regalano a Toyota la quinta affermazione consecutiva nella 24 Ore Le Mans. I giapponesi festeggiano ancora imponendosi con margine sulla gemella 7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez e sulla prima delle Glickenhaus affidata a Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Franck Mailleux. Porsche abbatte Ferrari in GTE PRO approfittando di una foratura della Rossa Passerella finale per i giapponesi nella 24h Le Mans 2022. I dominatori delle ultime stagioni si confermano al vertice nonostante dei problemi che a più riprese hanno minacciato la superiorità delle auto nipponiche. Non pervenuta, invece, Alpine, che nelle ultime fasi ha perso terreno con una serie di noie tecniche. Ferrari ha perso il successo in GTE PRO dopo aver ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley 8 regalano alaaffermazione consecutiva nella 24 Ore Le. I giapponesi festeggiano ancora imponendosi con margine sulla gemella 7 di Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez e sulla prima delle Glickenhaus affidata a Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Franck Mailleux.abbattein GTE PRO approfittando di una foratura della Rossa Passerella finale per i giapponesi nella 24h Le2022. I dominatori delle ultime stagioni si confermano al vertice nonostante dei problemi che a più riprese hanno minacciato la superiorità delle auto nipponiche. Non pervenuta, invece, Alpine, che nelle ultime fasi ha perso terreno con una serie di noie tecniche.ha perso il successo in GTE PRO dopo aver ...

toyota_italia : Scaldiamo i motori: Il #TOYOTAGAZOORacing si prepara a competere nella gara del Campionato Mondiale Endurance più f… - IlMagnus : RT @samucapi64: Grazie ragazzi per averci tenuto compagnia queste 24 ore con la il vostro commento, con quiz, aneddoti, curiosità ma soprat… - Eurosport_IT : Toyota conquista l'edizione numero 90 della 24 ore di Le Mans: è il 5° successo consecutivo per la casa giapponese!… - samucapi64 : Grazie ragazzi per averci tenuto compagnia queste 24 ore con la il vostro commento, con quiz, aneddoti, curiosità m… - sportface2016 : #24OreLeMans2022, risultati e ordine di arrivo: classifica completa, vince la #Toyota n.8 -