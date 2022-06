12 giugno 2006: Italia – Ghana (VIDEO) (Di domenica 12 giugno 2022) 12 giugno 2006: inizia il mondiale dell’Italia contro il Ghana Quando il 12 giugno del 2006, ad Hannover, l’Italia sfidava il Ghana nella prima partita del girone dei Mondiali, la sensazione che potesse essere un mondiale vincente non era ancora palpabile. Calciopoli aveva appena sconvolto il nostro calcio. La spedizione azzurra non parte sotto i migliori auspici. Inoltre, si presenta alla prima partita con dei problemi di formazione. Ma, come sempre, quando parla il campo, il valore dei più forti viene subito dimostrato. Quella nazionale non ha certo fatto eccezione. La gara è bella e ricca di palle gol con Toni e Gilardino in evidenza per gli azzurri. Al 40? Pirlo lascia partire un destro violento e preciso che non lascia scampo a Kingson. Il ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) 12: inizia il mondiale dell’contro ilQuando il 12del, ad Hannover, l’sfidava ilnella prima partita del girone dei Mondiali, la sensazione che potesse essere un mondiale vincente non era ancora palpabile. Calciopoli aveva appena sconvolto il nostro calcio. La spedizione azzurra non parte sotto i migliori auspici. Inoltre, si presenta alla prima partita con dei problemi di formazione. Ma, come sempre, quando parla il campo, il valore dei più forti viene subito dimostrato. Quella nazionale non ha certo fatto eccezione. La gara è bella e ricca di palle gol con Toni e Gilardino in evidenza per gli azzurri. Al 40? Pirlo lascia partire un destro violento e preciso che non lascia scampo a Kingson. Il ...

