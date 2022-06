Zengavò un sabato pomeriggio alternativo: momenti esilaranti condivisi con i fan (VIDEO) (Di sabato 11 giugno 2022) Zengavò, momenti esilaranti in questo sabato pomeriggio: Rosalinda e Andrea divertono i fan sui social Zengavò, Andrea e Rosalinda si sono conosciuti nel corso della quinta edizione del reality show Grande Fratello Vip e non si sono mai più persi di vista. I due ex gieffini sono super affiatati ed uniti entrambi stanno continuando a lavorare senza sosta a nuovi progetti. E’ un anno speciale per Rosalinda e Andrea, alcuni mesi fa hanno accolto nella loro famiglia un cucciolo di Carlino, Chinu. Nelle ultime settimane hanno concluso il trasloco nella nuova casa che tra i vari impegni di lavoro non hanno ancora avuto modo di mostrare ai propri fan nei minimi dettagli. Leggi anche –> can yaman ha conquistato la sardegna le sue parole dopo il premio ricevuto Un sabato ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 giugno 2022)in questo: Rosalinda e Andrea divertono i fan sui social, Andrea e Rosalinda si sono conosciuti nel corso della quinta edizione del reality show Grande Fratello Vip e non si sono mai più persi di vista. I due ex gieffini sono super affiatati ed uniti entrambi stanno continuando a lavorare senza sosta a nuovi progetti. E’ un anno speciale per Rosalinda e Andrea, alcuni mesi fa hanno accolto nella loro famiglia un cucciolo di Carlino, Chinu. Nelle ultime settimane hanno concluso il trasloco nella nuova casa che tra i vari impegni di lavoro non hanno ancora avuto modo di mostrare ai propri fan nei minimi dettagli. Leggi anche –> can yaman ha conquistato la sardegna le sue parole dopo il premio ricevuto Un...

Pubblicità

361_magazine : - CerchiaiR : @Antonel70485439 #zengavó #RosalindaCannavo Rosalinda ricambio facendo aspettare andrea e Chinu mentre lei dall’est… - Smurfette10 : @Anna38175697 Questa sera una bella pizza per finire il sabato sera in bellezza e per chinu un osso..perché anche l… - IFrangioni : RT @Anna38175697: Sabato al mercato ?? adoro, anch'io amo andare al mercato ??#rosalinda #Zengavo - Anna38175697 : Sabato al mercato ?? adoro, anch'io amo andare al mercato ??#rosalinda #Zengavo -