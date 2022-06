Zelensky, siamo al momento decisivo, attendiamo sì dell'Ue (Di sabato 11 giugno 2022) "Questo è un momento decisivo non solo per l'Ucraina ma per tutto il continente europeo: la Russia vuole dividere e indebolire l'Ue. L'Europa è il suo obiettivo". Lo ha detto il presidente dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) "Questo è unnon solo per l'Ucraina ma per tutto il continente europeo: la Russia vuole dividere e indebolire l'Ue. L'Europa è il suo obiettivo". Lo ha detto il presidente'...

Pubblicità

La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - GHERARDIMAURO1 : Zelensky, siamo al momento decisivo, attendiamo sì dell'Ue - iconanews : Zelensky, siamo al momento decisivo, attendiamo sì dell'Ue - Mauro64870 : Peggio dei peggiori mafiosi…… arriva l’avvertimento dei picciotti del boss “ qui siamo noi i padroni”. Se non è maf… - FrancescaLupo15 : @giovannigiua Perché siamo contro la NATO da sempre, non lo siamo diventati. Piuttosto voi Sì Vax come mai siete diventati pro Zelensky? -