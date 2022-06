“Zelensky non mi ha ascoltato”. La rivelazione di Biden sulla guerra (Di sabato 11 giugno 2022) 108 giorni di guerra e il conflitto russo-ucraino sembra destinato a continuare. Se inizialmente l’attacco russo ha sconvolto l’intero stato di Zelensky, adesso la guerra si è spostato nell’oggetto del desiderio russo: il Donbass. Quella fetta di territorio a sud est, confinante con la Russia, nella quale lo scontro tra separatisti russi e ucraini nazionalisti continua da 8 anni. Adesso è sotto i riflettori dell’Europa e del mondo, però. Se la posizione del presidente Zelensky si è dimostrata sempre lineare e si è tradotta in una continua e asfissiante richiesta di armi nei confronti di Europa e Usa, che fin da subito hanno appoggiato il volere ucraino in difesa dei russi, oggi – soprattutto la linea americana – sembra presentare le prime crepe. Dall’America arrivano infatti rivelazioni inaspettate che scompigliano ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 11 giugno 2022) 108 giorni die il conflitto russo-ucraino sembra destinato a continuare. Se inizialmente l’attacco russo ha sconvolto l’intero stato di, adesso lasi è spostato nell’oggetto del desiderio russo: il Donbass. Quella fetta di territorio a sud est, confinante con la Russia, nella quale lo scontro tra separatisti russi e ucraini nazionalisti continua da 8 anni. Adesso è sotto i riflettori dell’Europa e del mondo, però. Se la posizione del presidentesi è dimostrata sempre lineare e si è tradotta in una continua e asfissiante richiesta di armi nei confronti di Europa e Usa, che fin da subito hanno appoggiato il volere ucraino in difesa dei russi, oggi – soprattutto la linea americana – sembra presentare le prime crepe. Dall’America arrivano infatti rivelazioni inaspettate che scompigliano ...

